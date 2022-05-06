Циципас о матче с Рублевым: «Он из тех, кто постоянно атакует, поэтому мне придется чуть чаще обороняться»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Григором Димитровым в 1/8 турнира в Мадриде. Грек победил со счетом 6:3, 6:4.

«Я вышел на матч с боевым настроем и показал хорошую игру. Мне удалось держать высокий уровень от начала до конца.

Я чувствовал себя очень комфортно и мог делать на корте любые вещи. Рад, что прошел дальше без лишней суеты».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Андреем Рублевым.

«Я должен показать свой теннис. Он из тех, кто постоянно атакует, поэтому мне придется чуть чаще обороняться. Но с правильным настроем я смогу извлечь пользу из этой ситуации и выиграю еще один матч».

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