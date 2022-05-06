Алькарас о том, что Надаль назвал его фаворитом их матча: «Хочу сказать ровно противоположное. Он один из лучших игроков мира и безоговорочный №1 на грунте»

Карлос Алькарас считает себя андердогом в четвертьфинале Мадрида против Рафаэля Надаля. Ранее 21-кратный чемпион «Больших шлемов» объяснил, почему считает Алькараса фаворитом их предстоящего матча.

«Хочу сказать ровно противоположное. Он один из лучших игроков мира и безоговорочный №1 на грунте.

Хоть он и говорит, что я фаворит, потому что в хорошей форме, а он только возвращается после травмы, я не должен делать то же самое. Для меня он фаворит, ведь он лучший грунтовик и побеждал здесь уже пять раз.

В конце концов, я молодой парень, новичок, на которого не должно оказываться никакого давления, когда он играет против одного из лучших игроков в истории».

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