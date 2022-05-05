Кудерметова о том, что не защищала титул в Чарлстоне: «После Майами на подготовку к грунту дней не оставалось вообще. Плюс еще я простудилась»

объяснила, почему в этом году пропустила турнир в Чарлстоне.

– В этом году, к сожалению, не получилось у меня поехать в Чарлстон и защитить там титул, так как я провела два довольно хороших турнира в Индиан-Уэллс и в Майами, где плюс еще играла финал в паре. Так что на подготовку к Чарлстону и к его грунтовому покрытию дней не оставалось вообще. Плюс еще в Майами меня где-то продуло, я простудилась и чувствовала не очень.

Скажем так, решила поберечь силы и восстановиться, чтобы спокойно подготовиться к грунтовому сезону и уже напрямую поехать в Стамбул (где дошла до финала – Sports.ru).

– Помимо личного разряда вы очень удачно выступаете и в парном. В дуэте с Мертенс у вас уже два титула. Один из них был недавно в Дубае. Помните эмоции после победы?

– Да, в этом году у нас с Элизой уже было два финала и один титул в Дубае. Какие эмоции? Да, наверное, особо не было эмоций, потому что в Дубае у меня был еще финал в одиночке, на протяжении которого было очень много эмоциональных матчей. Так что после финала пары уже не оставалось никаких сил.

Наверное, я просто выдохнула и обрадовалась, что наконец-то эта неделя закончилась с победой в паре и финалом в одиночке. Неплохая неделя, но особо каких-то вау-эмоций не испытала, – сказала Кудерметова в интервью «Татар-информу».

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