Кудерметова об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Без комментариев. Но все это очень грустно, конечно»

высказалась об отстранении российских и белорусских теннисистов от .

«Здесь, наверное, просто без комментариев. Но все это очень грустно, конечно», – сказала Кудерметова в интервью «Татар-информ».

В прошлом году Кудерметова в паре с Еленой Весниной дошла до финала британского «Большого шлема».

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией