Янник Синнер: «Я помню первую победу в туре, а сейчас их уже 100. Но я буду усерднее работать с каждым днем»

Янник Синнер высказался о том, что одержал 100-ю победу в туре. Он обыграл Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Мадриде (6:4, 6:1).

«Я прошел свой собственный путь. Я помню первую победу, а сейчас их уже 100. Я надеюсь на большее, потому что работаю для этого и просто люблю играть в теннис. Каждый выигранный матч – это важный момент.

Когда ты выигрываешь турнир, это особенное событие. Первый титул в Софии был особенным. Молодежный итоговый и победа на турнире ATP 500 в Вашингтоне тоже. Есть и конкретные матчи, которые становятся особенными, и я могу гордиться собой. Но я буду усерднее работать с каждым днем».

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