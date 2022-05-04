Зверев о трехсетовой победе над Чиличем: «Думаю, я сыграл очень хорошо. А первой партии просто потерял концентрацию»

Александр Зверев прокомментировал победу над Марином Чиличем во втором круге в Мадриде. Немец победил со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

«Думаю, я сыграл очень хорошо. А первом сете просто потерял концентрацию. Но я доволен победой и рад пройти дальше. Марин – сложный соперник в здешних условиях – в Мадриде мы играем на высоте».

Также он рассказал, с какими чувствами выступает в Мадриде, где дважды становился чемпионом.

«Приятно снова оказаться на этом корте и в целом иметь положительные воспоминания от турнира. Но мне нужно сконцентрироваться на текущих задачах. Надеюсь, я смогу хорошо выступить на этой неделе».

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