Джокович о победе над Монфисом: «Наверное, для меня это был лучший матч сезона»

Первая ракетка мира прокомментировал 18-ю победу над . Во втором круге «Мастерса» в Мадриде серб победил 6:3, 6:2.

«Наверное, для меня это был лучший матч сезона. Я провел не очень много матчей, по-прежнему ищут ритм, но это очень хорошая победа. С Гаэлем всегда непросто, он такой быстрый, что всегда нужно быть готовым наносить еще один удар.

И в Мадриде я тренировался в других условиях – было солнечно, мяч отскакивал сильнее, тренировочные корты были быстрее. А тут пошел дождь, крыша была закрыта, так что нужно было адаптироваться. По-моему, у меня это хорошо получилось в важные моменты».

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