Кори Гауфф: «Моя главная цель – выиграть «Большой шлем»

18-летняя рассказала о взрослении. Американка впервые заявила о себе в туре, когда ей было 15.

«Это безусловно снижает давление. Возраст – это очень большая тема, которую постоянно обсуждают. Но я считаю, что мы все играем на одном и том же корте, у всех одинаковые линии, мячи и все остальное.

Да, возраст играет роль в плане опыта и, может быть, физической подготовки. Но то, что Ига стала №1 добавляет мне мотивации. Она добилась этого очень рано, и ты начинаешь думать, что у тебя тоже может получиться (Ига Швентек стала первой ракеткой мира в 20 лет – Sports.ru).

Раньше я слишком много слушала внешний шум. Люди постоянно говорили: «О, она выиграет все «Большие шлемы», – и всякое такое. И, конечно, это почти невозможно, но ты начинаешь думать, что разочаровываешь болельщиков.

Мне нужно было напоминать себе, что я все делаю только для себя. А там уж пусть люди решают, нравится им или нет.

Моя главная цель – выиграть «Большой шлем». А в остальном я хочу получать удовольствие от игры уверенно чувствовать себя на корте. Я немного потеряла уверенность в себе и сейчас стараюсь ее вернуть. Нужно помнить, что это просто матч, мир из-за него не рухнет».

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