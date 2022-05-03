Жабер о победе в Ураза-байрам: «Звонила маме, спрашивала, где деньги. Да, мне 27 лет, но кто считает?»

Онс Жабер прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в 1/8 турнира в Мадриде. Представительница Туниса победила в Ураза-байрам, знаменующий окончание Рамадана и завершение поста.

«Некоторые люди говорили мне: «Сегодня Ураза-байрам, ты должна победить», и я старалась изо всех сил.

У мусульман есть традиция давать деньги детям на Хаит. Я звонила маме, спрашивала, где деньги. Я шутила: «Да, они мне не нужны, но ты ведь должна, понимаешь? Мне уже 27, но кто считает? (смеется)».

Я с большой теплотой вспоминаю, как мы ходили поздравлять родственников. К сожалению, я уже давно в туре и больше не могу поддерживать эту традицию».

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