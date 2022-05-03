Маррей о проблемах Тима: «Запястье пока не позволяет ему контролировать удары. Надеюсь, все вернется, когда он сыграет больше матчей»

Энди Маррей прокомментировал победу над Домиником Тимом в первом круге турнира в Мадриде. Британец одержал первую в сезоне победу на грунте (6:3, 6:4).

«Я почти не играл на грунте последние пять лет, но перед приездом сюда потренировался четыре недели. Сегодня я чувствовал себя более комфортно, чем обычно в начале сезона грунтового сезона.

Я играл хорошо, и Тим временами тоже. Очевидно, он только набирает форму, поэтому у него было больше ошибок, чем обычно. Но я доволен своей игрой и передвижением по корту. Думаю, моя работа на тренировках дала результат.

У меня была травма запястья в начале карьеры, и когда ты возвращаешься, сложнее всего психологически. Доминик хорошо бьет, но несколько раз, когда я использовал резаный, запястье не позволяло ему контролировать удары.

Надеюсь, все вернется, когда он сыграет больше матчей и обретет уверенность. Это вполне нормальная ситуация, когда ты пропустил так много времени. У него психологический блок, но со временем это пройдет».

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