Надаль о восстановлении Тима: «Сейчас не время давить на Доминика. Я не сомневаюсь, что если он будет здоров, то вернется на прежний уровень»

прокомментировал возвращение в тур.

Вопрос был задан в контексте того, что возвращение Надаля в начале этого года было «исключением из правил»: он досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы стопы, а этот начал с трех титулов и 20 побед подряд.

«Сейчас не время давить на Доминика. Нечестно сравнивать со мной, потому что я в этом смысле не из тех, кто любит выставлять себя в хорошем свете.

Но мне действительно много раз удавалось вернуться, и это нечто особенное, потому что когда ты возвращаешься спустя долгое время без матчей, обычно ты постепенно втягиваешься. Именно через это проходит Доминик.

Я не сомневаюсь, что если он будет здоров, то вернется, будь то на этой неделе, на следующей, на , а если нет, то на или после него. Это вопрос времени. Если он целеустремлен и заряжен продолжать, я не сомневаюсь, что он на 100% вернется на прежний уровень, но для этого нужно время. Это путь, который нужно пройти».

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