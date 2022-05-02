Камельзон назвал «слухами» возможное участие Джоковича в Открытом чемпионате Москвы. Ранее он говорил об идущих переговорах

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал почти невозможным участие Новака Джоковича в Открытом чемпионате Москвы 

«Мы действительно организуем Открытое первенство Москвы. Но о том, что играть будет Джокович, речи быть не может, потому что это небольшие призовые и прочее. Непонятно, откуда это взялось. Это все слухи. Но если Джокович захочет сыграть в Москве, то дорога ему всегда открыта», – цитирует Камельзона «Матч ТВ».

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на слова Камельзона, что ведутся переговоры о приглашении Джоковича.

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