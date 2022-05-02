Владимир Камельзон: «Ведем переговоры с Джоковичем об участии в Открытом чемпионате Москвы»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон сообщил, что планируется проведение Открытого чемпионата Москвы по теннису.

«Федерации тенниса России и Москвы разрабатывают программы развития нашего вида спорта на ближайший период. В частности, сейчас работаем над Открытым чемпионатом Москвы. Возможно, назовем его Кубком Мэра, еще не решили. Пригласим игроков из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Турции, других стран. Ведем переговоры с Новаком Джоковичем.

Мы его хотим пригласить не как почетного гостя, а именно в качестве игрока», – цитирует Камельзона РИА Новости.

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