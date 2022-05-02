Алена Остапенко: «Теннисная карьера не бесконечна. Нужно стараться зарабатывать как можно больше, пока играешь, инвестировать»

высказалась о важности планирования и финансовой стабильности.

«Всегда приходится думать о будущем, а мне это не нравится (смеется). Я люблю жить настоящим, стараюсь максимально наслаждаться моментом. Я надеюсь, что всегда буду много зарабатывать, но, конечно, нужно продумать как.

Теннисная карьера не бесконечна. Нужно стараться зарабатывать как можно больше, пока играешь. Конечно, очень важно обеспечить будущее. Нужно во что-то инвестировать, чтобы была возможность заработать больше. Твои деньги должны работать на тебя – так же, как ты работаешь на них».

За финансами Остапенко следят консультанты. Она рассказала, что вложила деньги в жилой комплекс в Риге «в хорошем районе у озера». Также она сотрудничает с латвийским производителем спортивной одежды DK One.

«Даниэла – владелица компании – раньше сама играла в теннис. Дело в том, что часть теннисной формы не подходила ей по размеру и фасону. Поэтому она решила сама делать лекала и принты. Она сказала, что было очень трудно, но она решила этим заняться, потому что у нее было так много проблем с одеждой».

После теннисной карьеры Остапенко хочет изучать менеджмент.

«Я не училась в университете, потому что не знала, чем буду заниматься. Одна из областей, которую я, скорее всего, хочу изучать, – это управление бизнесом, умение вести все финансовые дела. Математика всегда была моим любимым школьным предметом, и мне всегда хотелось изучать финансы».

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