Синнер четвертый раз в сезоне ушел с матчболов

Теги ATP Mutua Madrid Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер за 3 часа обыграл Томми Пола в первом круге «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:6, 6:3).

Итальянец отыгрался со счета 6:7, 2:5. Уступая 3:5, он спас два матчбола на подаче соперника, а при счете 5:6 – еще один на своей.

Синнер четвертый раз в сезоне отыгрывается с матчболов. Он также спас:

  • три матчбола в первом круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина;
  • три во втором круге в Майами против Эмиля Руусувуори;
  • пять в третьем круге в Майами против Пабло Каррено-Бусты.

Теперь Синнер поборется с Алексом де Минауром.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные