Синнер четвертый раз в сезоне ушел с матчболов

за 3 часа обыграл в первом круге «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:6, 6:3).

Итальянец отыгрался со счета 6:7, 2:5. Уступая 3:5, он спас два матчбола на подаче соперника, а при счете 5:6 – еще один на своей.

Синнер четвертый раз в сезоне отыгрывается с матчболов. Он также спас:

три матчбола в первом круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина;

три во втором круге в Майами против ;

пять в третьем круге в Майами против .

Теперь Синнер поборется с Алексом де Минауром.

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