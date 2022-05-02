Синнер четвертый раз в сезоне ушел с матчболов

Янник Синнер за 3 часа обыграл Томми Пола в первом круге «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:6, 6:3).
Итальянец отыгрался со счета 6:7, 2:5. Уступая 3:5, он спас два матчбола на подаче соперника, а при счете 5:6 – еще один на своей.
Синнер четвертый раз в сезоне отыгрывается с матчболов. Он также спас:
- три матчбола в первом круге в Дубае против Алехандро Давидовича-Фокина;
- три во втором круге в Майами против Эмиля Руусувуори;
- пять в третьем круге в Майами против Пабло Каррено-Бусты.
Теперь Синнер поборется с Алексом де Минауром.