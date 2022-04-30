Костюк о словах Бадосы, что не нужно смешивать политику и спорт: «Она не единственная, кто так думает, но они не понимают серьезность всей ситуации»

прокомментировала мнение Паулы Бадосы об отстранении россиян и белорусов от . Вторая ракетка мира сказала, что «смешивать политику со спортом» ей «кажется нечестным».

«В начале марта, когда мы приехали в Индиан-Уэллс, это был первый раз, когда мы с Паулой увиделись [после 24 февраля]. Она ко мне подошла, спросила, как я, все ли у меня хорошо с родными. И все.

В Индиан-Уэллс или в Дубае, точно не помню, я спрашивала Паулу, не хочет ли она со мной сыграть пару, потому что, мне казалось, что у нас хорошо получится. Она сказала, мол, давай попробуем сыграть в Мадриде, давай где-то еще попробуем, но вообще-то я пару не играю. Потом я увидела, что она в Майами и Штутгарте играет пару с Соболенко. Меня это очень удивило. Я поняла, что я больше не буду спрашивать у нее про пару.

Для меня была странной позиция , но она не единственная, кто так думает. Многие игроки не находятся в этом треугольнике, в котором находимся мы. Им очень страшно думать о том, что там есть какая-то уголовная ответственность в России за «распространение фейков о войне», как это называется там. Их это пугает, и они ссылаются на это, мол, там же такие законы, у них тоже есть семьи и так далее.

Но они не понимают серьезность всей ситуации, потому что они даже не те же поляки или чехи, которые принимают миллионы людей, которые убежали от [боевых действий]. Так что они не чувствуют происходящее на себе в той мере, в которой чувствуют другие люди, поэтому они и не могут оценить ситуацию настолько, насколько она есть ужасна, грубо говоря. Поэтому у них такое мнение.

Меня это удивило и до сих пор продолжает удивлять, я не понимаю, почему так. Но это не первый раз, когда я удивляюсь за последние два месяца. Такой вот у нас жестокий теннисный мир».

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