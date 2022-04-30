Бадоса об отстранении россиян и белорусов от «Уимблдона»: «Смешивать политику и спорт мне кажется нечестным»

прокомментировала отстранение российских и белорусских игроков от «Уимблдона» и других британских турниров.

– У вас хорошие отношения с белоруской Ариной Соболенко, вашей партнершей по парному разряду. Как вы относитесь к решению «Уимблдона» не допускать российских и белорусских теннисистов?

– На мой взгляд, в этом нет смысла. [Нынешние события] – это нечто очень, очень серьезное, чего не должно быть, но другое дело – смешивать политику со спортом, особенно с теннисом, который является индивидуальным видом. Да, мы выступаем под флагом, но представляем себя. Смешивать вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом и в которых [Арина] не виновата, мне кажется нечестным.

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