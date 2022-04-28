Соболенко не защитила титул в Мадриде и выпадет из топ-5, где провела год

Теги рейтинги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Аманда Анисимова Теннис

Прошлогодняя чемпионка Арина Соболенко проиграла Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Мадриде (2:6, 6:3, 4:6).

Четвертая ракетка мира проиграла Анисимовой все четыре встречи (в том числе одну в начале апреля в Чарлстоне). Анисимова одержала пятую победу над соперницами из топ-10.

По итогам турнира Соболенко, у которой сгорят 990 очков, выпадет из топ-5. Она дебютировала в первой пятерке 10 мая прошлого года и с тех пор оттуда не выпадала.

На данный момент белоруска занимает в живом рейтинге WTA седьмое место.

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