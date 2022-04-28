«Увидимся в следующем году в основной сетке». Руне пропустит квалификацию Мадрида, чтобы продолжить играть в Мюнхене

пропустит турнир в Мадриде.

«Я решил сняться с «Мастерса» в Мадриде 🇪🇸, потому что четвертьфинал в Мюнхене проходит в пятницу, а квалификация в Мадриде начнется в субботу.

Увидимся в следующем году в основной сетке, Мадрид 😉», – написал датчанин, которому завтра исполнится 19 лет.

Накануне Руне в матче с одержал первую победу над игроком топ-10.

В этом году датчанин пробился в основную сетку двух «Мастерсов»: Индиан-Уэллс и Монте-Карло.

Первый круг квалификации в Монте-Карло он выиграл в один день с финалом «Челленджера» в Сан-Ремо.

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