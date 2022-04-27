Зверев о поражении от Руне: «Я играл просто жалко. Из основной сетки проиграл бы кому угодно»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Хольгера Руне во втором круге в Мюнхене. Немец уступил 70-й ракетке мира со счетом 3:6, 2:6.

«Я играл просто жалко. Мне жаль зрителей, моих болельщиков и турнир. Это не вина моего тренера или физио, вся вина исключительно на мне. Если ты ищешь оправдания, ты не очень умный человек.

Перед матчем я очень сильно нервничал. Впервые за много лет я играл в Германии перед зрителями.

Сегодня у меня совсем не работал форхенд. [C такой игрой] из основной сетки проиграл бы кому угодно. Это моя худшая игра за последние шесть-семь лет. Но я старался изо всех сил, даже если вам казалось иначе».

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