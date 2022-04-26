Доминик Тим: «Тяжело проигрывать в первых кругах, и я чувствую, что это не последний раз. Но я прогрессирую»

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Экс-третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал третье поражение после возвращения. В первом круге в Эшториле он уступил Бенжамену Бонзи – 3:6, 6:7. На тай-брейке у него было три сетбола.

«Я очень разочарован, потому что во втором сете форхенд заработал и я очень хотел сыграть третий. Это меня взбесило.

Вообще тяжело проигрывать в первых кругах, и я чувствую, что это не последний раз. Но в то же время приятно ощущать, что я каждую неделю прогрессирую. Когда ты в топ-5, такого ощущения нет».

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