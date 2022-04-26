На «Уимблдоне» игрокам не потребуется прививка от ковида. Джокович сможет выступить

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Сегодня «Уимблдон» проводит официальную пресс-конференцию, посвященную подготовке к турниру.

На ней организаторы подтвердили, что для участия игрокам не потребуется вакцинация от коронавируса, а на турнире не будет никаких ограничений.

Таким образом, действующий чемпион Новак Джокович, непривитый от ковида, сможет выступить в Лондоне.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

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