Швентек, выигравшая 22-й матч подряд: «В Штутгарте была бы довольна и полуфиналом»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала то, что выиграл уже 22 матча подряд. Вчера в Штутгарте она обыграла Людмилу Самсонову (6:7, 6:4, 7:5), а за титул поборется с Ариной Соболенко.

«Я ненавижу проигрывать, но не думаю, что это хорошая мотивация. По сути просто не хочется сдаваться. Это естественное чувство для меня и других игроков. Мы рождены бороться и не сдаваться.

Раньше у меня возникали с этим проблемы, мне было трудно находить решения, когда я на эмоциях. Но сейчас я умею их контролировать. Может быть, пока неидеально, но в важные моменты у меня получается успокоиться и найти решения, снова поймать хорошую игру.

Это странно прозвучит, но в Штутгарте я была бы довольна и полуфиналом. Если бы до начала турнира мне сказали, что я выйду в полуфинал, я бы согласилась, потому что у меня было не очень много времени на переход с харда на грунт.

Я горжусь тем, чего достигла, даже если проиграю финал. Так что могу играть без давления, мне нечего терять – хотя серия становится все длиннее и длиннее».

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