Швентек о том, что только у сестер Уильямс, Энен и Азаренко были победные серии длиннее: «Несколько лет назад я и подумать не могла, что окажусь среди таких игроков»

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Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала 23-матчевую серию побед. В финале турнира в Штутгарте она разгромила Арину Соболенко – 6:2, 6:2.

Начиная с 2000 года, беспроигрышные серии длиннее были только у сестер Уильямс, Жюстин Энен и Виктории Азаренко.

«Если честно, это немного нереально. Несколько лет назад я и подумать не могла, что окажусь среди таких игроков.

Сейчас мне нужно работать еще больше, чтобы продолжить серию, но я буду идти от матча к матчу. Очень горжусь собой, очень довольна. В детстве я равнялась на этих теннисисток.

На этой неделе я много работала, чтобы адаптироваться к грунту и показать на нем свой лучший теннис. Горжусь собой и своей командой – после вчерашнего матча (трехчасового полуфинала против Людмилы Самсоновой, который стал самым длинным матчем в карьере Швентек – Sports.ru) было очень непросто восстановиться физически и психологически».

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