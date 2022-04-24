Зверев об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Они не виноваты, что они из России. И если Рублев готов пожертвовать призовые, то почему он не должен играть?»

Третья ракетка мира выступил против отстранения игроков из России от «Уимблдона».

«Я считаю правильным то, что национальные сборные России отстранили от турниров. Это санкции против России, я могу их понять.

Но я не понимаю, почему отдельные игроки не могут выступить на «Уимблдоне». Они же не виноваты в том, что они из России. И если , например, готов пожертвовать призовые, то почему он не должен играть?»

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