Зверев об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Они не виноваты, что они из России. И если Рублев готов пожертвовать призовые, то почему он не должен играть?»

Теги Уимблдон ATP Александр Зверев Андрей Рублев Теннис

Третья ракетка мира Александр Зверев выступил против отстранения игроков из России от «Уимблдона».

«Я считаю правильным то, что национальные сборные России отстранили от турниров. Это санкции против России, я могу их понять.

Но я не понимаю, почему отдельные игроки не могут выступить на «Уимблдоне». Они же не виноваты в том, что они из России. И если Рублев, например, готов пожертвовать призовые, то почему он не должен играть?»

«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе

«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

 «Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные