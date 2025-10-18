Медведев вышел в 40-й финал ATP в карьере

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Алматы.

Он обыграл Джеймса Дакворта в полуфинале в Алматы – 6:7(8), 6:3, 6:2.

Медведев второй раз в сезоне вышел в финал – в Галле он уступил Александру Бублику . Всего это будет 40-й финал в его карьере (на его счету 20 титулов). Он единственный игрок, родившийся в 1990-х, с таким количеством финалов ATP. Среди действующих теннисистов больше финалов только у Новака Джоковича (143).

Также он одержал 37-ю победу в сезоне. За последние 12 матчей у россиянина десять побед и два поражения.

В финале Медведев сыграет с Корентеном Муте или Алексом Микельсеном .