Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с Грикспором, Медведев – с Боржесом, Рублев – с Норри
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет на следующей неделе.
Янник Синнер (1) в первом круге сыграет с Даниэлем Альтмайером, Александр Зверев (2) – с квалифаером.
Прошлогодний финалист Карен Хачанов (5) встретится с Тэллоном Грикспором, Даниил Медведев (6) – с Нуну Боржесом.
Андрей Рублев (7) поборется с Кэмероном Норри, Лоренцо Музетти (4) – со Стефаносом Циципасом.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
