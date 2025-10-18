  • Спортс
Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с Грикспором, Медведев – с Боржесом, Рублев – с Норри

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет на следующей неделе.

Янник Синнер (1) в первом круге сыграет с Даниэлем Альтмайером, Александр Зверев (2) – с квалифаером.

Прошлогодний финалист Карен Хачанов (5) встретится с Тэллоном Грикспором, Даниил Медведев (6) – с Нуну Боржесом.

Андрей Рублев (7) поборется с Кэмероном Норри, Лоренцо Музетти (4) – со Стефаносом Циципасом.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
