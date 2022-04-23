Алькарас дебютирует в топ-10

11-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №5 Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Барселоне – 6:4, 5:7, 6:2. Во втором сете испанец вел 4:1 с двойным брейком, но упустил преимущество.

Алькарас провел седьмой матч против игроков топ-5 и одержал третью победу. У Циципаса он выиграл третий матч из трех. В целом с игроками десятки его баланс – 8:6.

За счет этой победы Алькарас обеспечил себе дебют в топ-10. Он станет самым молодым игроком десятки.

В этом сезоне уроженец Мурсии одержал 21 победу в 24 матчах. За это время он выиграл титулы в Рио и Майами.

Дальше Алькарас поборется с Алексом де Минауром.

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