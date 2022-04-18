Алькарас о Монте-Карло: «Поражение в первом матче не драма. Я же не Бог и не могу постоянно побеждать»

рассказал, как отреагировал на раннее поражение в Монте-Карло. В первом матче чемпион Майами уступил .

«В конце концов, трудно переходить на другое покрытие. Это был сложный матч, с высоким темпом. Я смог потренироваться несколько дней. Проводя больше времени на корте, я чувствую себя намного лучше. В Барселоне будет непросто, это очень важный турнир.

В матче против Корды в первом сете у меня был очень низкий процент [подачи]. Потом я стал подавать намного лучше. Я работаю на подачей, но не потому, что плохо подавал в Монте-Карло, а потому, что уже давно стараюсь ее улучшить.

Я знал, что в Монте-Карло будет очень трудно. В каждом матче я думаю, что могу проиграть, я же не Бог. Я не могу постоянно побеждать. Чтобы выигрывать турниры, нужно проводить отличные матчи против всех соперников. Поражение в первом матче не драма, я знал, что мне нужно больше работать на грунте. Я возвращаюсь из Монте-Карло не с разочарованием, а с четким пониманием, что нужно улучшить».

Также он поделился, успел ли отдохнуть.

«Это сложно. Чтобы привыкнуть к покрытию и хорошо двигаться, нужно проводить больше времени на корте. Но отдых тоже очень важен, я приехал после долгих выступлений. Нужно уметь отдыхать. У меня было несколько дней, чтобы расслабиться».

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