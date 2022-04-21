Ассоциация игроков PTPA об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Нужно понять, что многие из них потеряли свободу выбора и самовыражения»

Ассоциация игроков PTPA, созданная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, выпустила заявление об отстранении россиян и белорусов от «Уимблдона».

«Мы решительно осуждаем [действия России и Беларуси]. Мы понимаем, что не можем [их] остановить, но наш коллективный голос может поддержать Украину и ее граждан, которые продолжают отстаивать мир и справедливость.

PTPA стремится учиться у нашего теннисного сообщества и защищать его как в частном, так и в публичном порядке. Мы выслушали многих людей, которых сильно затронула эта [ситуация], и благодарны им, что они поделились своими историями.

В то время как крупнейшие соревнования в нашем виде спорта рассматривают возможность отстранения российских и белорусских спортсменов, мы должны задуматься и понять, что многие из них потеряли свободу выбора и самовыражения из-за законов, введенных в России и Беларуси. Выступление против России или Беларуси [...] может привести к тюремному заключению.

PTPA не дискриминирует ни одного теннисиста по национальному признаку, но будет выступать против тех, кто поддерживает, выражает или совершает насилие в отношении невинных».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией