Рублев о том, что будет фаворитом в матче против Даниэля: «Обычно я не фаворит только против семи игроков»

высказался о победе над Иржи Лехечкой во втором круге турнира в Белграде (4:6, 7:6, 6:2).

«Здесь немного сложные условия. Это мой первый матч, к тому же соперник играл потрясающе. Он молодой парень, прошел квалификацию и первый круг, так что привык к условиям и начал очень хорошо. Я был немного зажат, и первый матч дается нелегко. Но со временем я адаптировался, играл все лучше и лучше и в итоге закончил матч на хорошем уровне».

Также восьмая ракетка мира ответил на вопрос, чего ожидает от следующего матча, «в котором тоже будет фаворитом».

«Обычно я не фаворит только против семи игроков (смеется).

Будет непросто, потому что все играют на хорошем уровне. Сегодня я был очень близок к поражению в первом матче. Матчи непростые, потому что ребята прибавляют, играют все лучше и лучше. Надеюсь, завтра я сделаю все возможное и отлично выступлю, а там посмотрим».

В четвертьфинале Рублев сыграет с .

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