Гоффен о победе в полуфинале в Марракеше: «Хорошо, что матч был короткий, потому что два предыдущих длились больше двух с половиной часов»

прокомментировал победу над Федерико Корией в полуфинале турнира в Марракеше (6:3, 6:3). В первом сете бельгиец уступал 0:2.

«Хорошо, что матч был короткий, потому что два предыдущих (против Пабло Андухара и Роберто Карбаллеса Баэны – Sports.ru) длились больше двух с половиной часов. Было нелегко, сначала я немного нервничал. Немного не хватало энергии, поэтому пришлось подстегивать себя, чтобы заиграть лучше, сделать обратный брейк.

После этого я немного расслабился, стал лучше контролировать мяч и очень хорошо играл в конце первого сета.

В итоге мне удалось справиться с эмоциями и закончить матч. Я рад сыграть еще один финал, особенно здесь, на первом грунтовом турнире. Завтра я выложусь на 100%».

За титул Гоффен поборется с .

«Он настоящий боец, так хорошо двигается. Он левша и умело пользуется этим на грунте, особенно хорошо он играл два дня назад против Феликса [Оже-Альяссима]. Так что он сложный соперник».

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