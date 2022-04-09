Бенчич впервые вышла в финал на грунте

в Чарлстоне обыграла (6:4, 6:3).

Швейцарка вышла в финал уровня тура впервые в сезоне и 14-й раз в карьере. Она чемпионка пяти турниров, в том числе Олимпиады в Токио.

Этот финал станет для нее первым на грунте: четыре она провела на траве, девять – на харде.

В понедельник Бенчич вернется в топ-20. Она гарантированно поднимется на 15-е место, а в случае победы станет 13-й.

За титул она поборется с Амандой Анисимовой или Онс Жабер.

Также Бенчич продолжает выступление в парном турнире. Сегодня вместе с Ангелиной Калининой она сыграет в полуфинале против Андреа Клепач и Магды Линетт.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе