Бенчич о поражении в полуфинале Чарлстона в 2014 году: «В тот момент мое сердце было разбито. Мне казалось, это мой единственный шанс»

Белинда Бенчич прокомментировала победу над Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира в Чарлстоне – 2:6, 7:6, 6:4.

«Это была большая битва, но я постараюсь восстановиться к следующему матчу. Рада, что боролась до конца и одержала такую важную победу».

Также она вспомнила, как играла в Чарлстоне в 2014 году. В 17 лет она выиграла квалификацию и дошла до 1/2.

«Когда я проиграла в том полуфинале, мое сердце было разбито. Мне казалось, это мой единственный шанс, первый и последний полуфинал в карьере.

Помню, моя команда и другие люди говорили: «Нет, ты что, это только начало. У тебя будет много полуфиналов на самых разных турнирах». Думаю, тот момент положил начало моей взрослой карьере».

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