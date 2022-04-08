Беккер признан виновным по четырем пунктам дела о банкротстве. Ему грозит тюремный срок

Британский суд признал Бориса Беккера виновным по четырем пунктам обвинения по делу, связанному с его банкротством в 2017 году.

Экс-первую ракетку мира обвиняли в сокрытии активов на миллионы фунтов стерлингов до и после объявления о банкротстве, но немец настаивал на своей невиновности.

Сегодня шестикратный чемпион «Больших шлемов» был признан виновным по четырем пунктам, включая нераскрытие информации о собственности и сокрытие долга. По 20 пунктам Беккер был оправдан.

Судья Дебора Тэйлор отпустила его под залог до вынесения приговора, которое состоится 29 апреля. Ему грозит тюремное заключение на максимальный срок до семи лет по каждому пункту обвинения.

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