Начался суд по делу Беккера, обвиняемого в сокрытии активов

В Лондоне начался судебный процесс в отношении , обвиняемого в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации.

Речь идет о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве бывшей первой ракетки мира.

Беккер отрицает обвинения по всем 24 пунктам, которые касаются сокрытия теннисных трофеев, недвижимости в Германии и Англии, акций, более 2 млн евро, включая 1,14 млн от продажи автосалона, а также долга в размере 825 тысяч евро.

Беккера признали банкротом в июне 2017-го после того, как он не смог погасить кредит в размере 3,5 млн евро, выданный ему на покупку недвижимости на Мальорке.

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» присутствовал на заседании.

Ожидается, что процесс продлится три недели.

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