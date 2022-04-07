Серена собирается выступить на «Уимблдоне»

выложила в соцсетях видео, на котором общается с игроком НФЛ Аароном Роджерсом.

«Мы говорили о моем возвращении, он настраивал меня на «Уимблдон». Жду не дождусь!»

Роджерс спросил, будет ли она в этом году играть на US Open. Уильямс ответила: перед . Нужно сначала сыграть «Уимблдон» (смеется). Захватывающе!»

«Она возвращается», – добавил Роджерс.

Ранее сегодня стало известно, что тренер Уильямс Патрик Муратоглу «по крайней мере в краткосрочной перспективе» будет работать с Симоной Халеп.

Уильямс не выступает с прошлого «Уимблдона», где снялась из-за травмы по ходу первого круга.

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