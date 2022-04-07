361-я ракетка мира вышел в 1/4 финала на первом турнире ATP в карьере, хотя не вылетел в квалификации только из-за судейской ошибки

Теги ATP US Men's Clay Court Championship Стивен Диес Гейс Брауэр Теннис

361-я ракетка мира Гейс Брауэр в Хьюстоне впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. В среду он обыграл Джеффри Джона Вульфа (6:1, 6:1).

26-летний Брауэр родился в Хьюстоне и представляет Нидерланды. Он впервые выступает на турнире ATP.

Брауэр мог вылететь с турнира еще в квалификации. Когда он играл против Стивена Диеса, судья объявил, что матч окончен (6:4, 6:4 в пользу канадца), но затем решил проверить отметку от обводящего Диеса. В итоге игра продолжилась, и Брауэр сделал счет 4:6, 7:5, 6:2. Диес потом пожаловался на ошибки судьи, допущенные на матчболе.

Брауэр теперь поборется с Рейлли Опелкой.

«В теннисе судьи очень редко платят за свои ошибки. ATP должна следить, чтобы они соответствовали уровню турниров». Диес – о поражении в Хьюстоне

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