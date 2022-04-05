«В теннисе судьи очень редко платят за свои ошибки. ATP должна следить, чтобы они соответствовали уровню турниров». Диес – о поражении в Хьюстоне

Канадец Стивен Диес рассказал об ошибке судьи в матче квалификации турнира Хьюстоне против Гиса Броуэра. Диес проиграл 6:4, 5:7, 2:6, но считает, что судья допустил ошибку на матчболе, который у него был при счете 5:4 во втором сете.

«Всем привет.

Для начала я хочу четко сказать, что я не имею ничего против судьи на вышке. И я считаю и искренне надеюсь, что он старался изо всех сил. Но по ходу матча произошло то, что мне даже трудно описать.

Как видно на видео, я выиграл матч обводящим ударом, за которым соперник явно тянулся. И он даже повернулся, чтобы посмотреть, как мяч летит мимо него.

Я уже отпраздновал и готовился пожать руку сопернику, но тут судья решил проверить отметку – хотя матч уже кончился и проверять ее было уже слишком поздно. Это первая большая ошибка.

Вторая ошибка – он посмотрел отметку, которая была буквально в метре от правильной.

Третья ошибка – он спросил судью на линии, где отметка. Линейный четко ее показал, но даже после этого вышечник смотрел неправильную.

Четвертая ошибка – он сказал мне, что соперник не пытался играть серв-энд-воллей, что он бросил играть после подачи.

Пятая и самая важная ошибка – судья сказал: «Гейм, сет и матч».

К чему все это? В теннисе судьи очень редко платят за свои ошибки. А вот игроки вылетают без очков и денег. Сегодня я столкнулся с огромной несправедливостью.

Но можно считать это правосудием, богом или кармой – к счастью, я попал в сетку как лаки-лузер и снова сыграю во вторник.

В этот раз мне повезло, но с игроками подобные вещи случаются слишком часто. Нужны либо видеоповторы, либо ATP должна следить, чтобы судьи соответствовали уровню турниров.

Я не уверен, что из этого что-нибудь выйдет, но мы должны вместе стараться стать лучше – и игроки.

PS: Я решил это выложить отчасти из-за того, что получил очень много сообщений, в которых мне и моей семье угрожали убийством».

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