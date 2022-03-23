На турнир в Чарлстоне заявились пять теннисисток топ-10

Стала известна заявка грунтового турнира WTA в Чарлстоне, который пройдет с 4 по 10 апреля. В нее вошли десять теннисисток топ-20, из которых пять входят в топ-10:

Также в заявке две россиянки:

Полный список здесь.

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