На турнир в Чарлстоне заявились пять теннисисток топ-10

Стала известна заявка грунтового турнира WTA в Чарлстоне, который пройдет с 4 по 10 апреля. В нее вошли десять теннисисток топ-20, из которых пять входят в топ-10:
- Ига Швентек (2);
- Паула Бадоса (6);
- Каролина Плишкова (8);
- Гарбинье Мугуруса (9);
- Онс Жабер (10);
- Даниэль Коллинс (11);
- Алена Остапенко (12);
- Елена Рыбакина (18);
- Симона Халеп (19);
- Элина Свитолина (20).
Также в заявке две россиянки:
- действующая чемпионка Вероника Кудерметова (23);
- Екатерина Александрова (54).
Полный список здесь.
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