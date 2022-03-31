Швентек о том, смотрит ли сетку перед началом турнира: «В прошлом году смотрела и иногда ловила себя на мысли уже о следующих кругах. Теперь так не делаю»

ответила, смотрит ли сетку перед началом турнира.

«Я ищу правильный подход, потому что в прошлом году я смотрела сетки и иногда ловила себя на мысли уже о следующих кругах, а это не очень конструктивно. Так что в этом году я так не делаю – просто смотрю свой следующий матч, а в начале турнира спрашиваю команду, хорошая сетка или плохая, что бы это ни значило (улыбается). Потому что в теннисе невозможно предсказать, будет она хорошей или плохой.

Да, в этом сезоне я просто смотрю следующий круг. Думаю, что это полезно, но не знаю, сильно ли это влияет.

Я не хотела, чтобы это превращалось в суеверие или типа того. Это просто помогает концентрироваться только на следующем матче.

[Если где-то попадается сетка], я быстро закрываю глаза и уши, чтобы ничего не узнать.

Но если я увижу сетку, не думаю, что для меня это будет иметь значение, потому что я всю жизнь их смотрела. Я просто пробую этот новый подход и стараюсь понять, поможет ли он чуть лучше концентрироваться».

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