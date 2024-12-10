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Елена Веснина: «Для меня Шарапова всегда будет эталоном российской теннисистки. Неправильно сравнивать с ней Андрееву и Шнайдер»

– Если говорить о молодых талантах, в центре внимания сейчас Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Как оцените их выступление в этом сезоне?

– Они совершили настоящий прорыв. Мирра заявила о себе еще в прошлом году. А Диана в этом сезоне сделала серьезный скачок и в рейтинге, и в результатах. Обе закрепились в топ-20. Еще у девушек Анна Калинская хорошо себя проявила. Эти три девочки очень близко стоят к топ-10, могут в следующем году туда войти. Это будет очень круто. У нас такого не было со времен, если так можно сказать, великой российской эпохи с Дементьевой, Шараповой, Мыскиной, Кузнецовой, Петровой и Звонаревой в десятке. Данный период прошел. Да, после этого мало кто из россиянок может побеждать на турнирах «Большого шлема», но те девчонки, которых я назвала выше, в дальнейшем способны на это.

– Мирру и Диану сравнивают с Марией Шараповой. Насколько корректны, на ваш взгляд, подобные сопоставления?

– Все индивидуальны, и сравнивать неправильно. У каждой свой путь, своя карьера и игра. Что Мирра, что Диана обладают невероятно сильным и неуступчивым характером, что в теннисе довольно важно. Но все-таки Шарапова стоит особняком для всех нас. Она величайшая теннисистка в России, самая титулованная. Я восхищаюсь Машей и тем, как она прошла карьеру, с высоко поднятой головой, даже несмотря на скандал, случившийся с ней. Для меня она всегда была и будет эталоном теннисистки. При этом она была очень медийной. У девчонок, повторюсь, свой путь. Но уверена, что все равно они на нее будут равняться. Для всех она остается кумиром, все хотят повторить ее успехи. И я этого им желаю, – сказала Веснина в интервью «Советскому спорту».

Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Советский спорт»
logoДиана Шнайдер
logoWTA
logoМирра Андреева
logoЕлена Веснина
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