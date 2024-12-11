Бартоли наградили орденом Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил бывшую теннисистку Марион Бартоли орденом Почетного легиона.

Бартоли – чемпионка «Уимблдона »-2013. На церемонию она пришла с отцом Вальтером, который тренировал ее по ходу карьеры.