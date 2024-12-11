Гарсия о возвращении в тур: «Если у меня снова начнутся бессонница и приступы паники, то я уйду»

Каролин Гарсия рассказала о психологических проблемах.

Сейчас она возвращается в тур после перерыва, который взяла из-за панических атак.

«Если ситуация снова станет токсичной, у меня начнутся бессонница и приступы паники, то я уйду. Но я буду бороться до конца.

Хотя я и не представляю, что буду играть еще пять лет».