Гарсия о возвращении в тур: «Если у меня снова начнутся бессонница и приступы паники, то я уйду»
Каролин Гарсия рассказала о психологических проблемах.
Сейчас она возвращается в тур после перерыва, который взяла из-за панических атак.
«Если ситуация снова станет токсичной, у меня начнутся бессонница и приступы паники, то я уйду. Но я буду бороться до конца.
Хотя я и не представляю, что буду играть еще пять лет».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @QuentinMoynet
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