Ушедший в пиклбол Сок хочет вернуться в теннис, чтобы сыграть в паре с Кириосом
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» и олимпийский чемпион в паре Джек Сок рассказал, что хочет вернуться в теннис. Он попросит wild card на «Мастерс» в Майами, чтобы выступить в паре с Ником Кириосом.
Сок объявил об этом на подкасте с директором турнира в Майами Джеймсом Блэйком, который сказал, что у них с Кириосом хорошие шансы получить приглашение.
Сок завершил карьеру в 2023-м и ушел в пиклбол.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: подкаст Сэма Куэрри
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости