Ушедший в пиклбол Сок хочет вернуться в теннис, чтобы сыграть в паре с Кириосом

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» и олимпийский чемпион в паре Джек Сок рассказал, что хочет вернуться в теннис. Он попросит wild card на «Мастерс» в Майами, чтобы выступить в паре с Ником Кириосом .

Сок объявил об этом на подкасте с директором турнира в Майами Джеймсом Блэйком, который сказал, что у них с Кириосом хорошие шансы получить приглашение.

Сок завершил карьеру в 2023-м и ушел в пиклбол.