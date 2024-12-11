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Шарапова показала, как учит сына русскому языку

Мария Шарапова обучает сына русскому алфавиту.

Она выложила такое видео в социальные сети.

Шарапова с детства живет в США. Ее сыну Теодору сейчас 2 года.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoМария Шарапова
logoWTA
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