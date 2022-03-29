ATP связалась с девушкой, которая обвинила Зверева в насилии. Спустя полгода после начала расследования

Представитель ATP связался с Ольгой Шарыповой, которая в конце 2020-го обвинила в домашнем насилии. Это было сделано в рамках расследования, запущенного ассоциацией.

При этом о начале расследования было заявлено почти полгода назад – 4 октября.

Кроме того, журналист Бен Ротенберг сообщил, что связавшийся с Шарыповой эксперт, по его собственным словам, не имеет опыта расследования случаев домашнего насилия.

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