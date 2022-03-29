ATP связалась с девушкой, которая обвинила Зверева в насилии. Спустя полгода после начала расследования

Представитель ATP связался с Ольгой Шарыповой, которая в конце 2020-го обвинила Александра Зверева в домашнем насилии. Это было сделано в рамках расследования, запущенного ассоциацией.
При этом о начале расследования было заявлено почти полгода назад – 4 октября.
Кроме того, журналист Бен Ротенберг сообщил, что связавшийся с Шарыповой эксперт, по его собственным словам, не имеет опыта расследования случаев домашнего насилия.
«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе