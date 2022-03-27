Андрей Чесноков: «Не думаю, что Медведев может споткнуться в матче с Мартинесом. После победы над Марреем у него прибавится уверенности»

Андрей Чесноков поделился мнением о следующем сопернике Даниила Медведева в Майами. Россиянин в третьем круге сыграет с Педро Мартинесом.

«Не думаю, что Даня может споткнуться в матче с Мартинесом. Испанец лучше чувствует себя на земле, а Даня достаточно комфортно и с запасом обыграл Маррея. В следующей встрече у Медведева будет больше уверенности и агрессии – именно по этой причине он выиграет».

Также он рассказал, что должен делать Медведев, чтобы оставаться в топе.

«Мне кажется, чтобы показывать стабильность и надежность своего рейтинга, ему надо всегда проходить хотя бы до полуфинала.

Иногда победа – когда он был вторым или третьим в мире – в турнире ATP 250 для Дани вообще была неважна. Что он в первом круге проиграет, что выиграет титул – это уровень игрока топ-4. Сейчас он должен проходить как минимум дальше. Там будет больше интриг», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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