Кириос о том, что Бруксби попал ракеткой в болбоя: «Я думаю, он знает, что это неправильно. Не представляю, что он сделает так еще раз»

Ник Кириос прокомментировал неспортивное поведения Дженсона Бруксби. На «Мастерсе» в Майами американец бросил ракетку, и она отскочила в болбоя.

«В моей теннисной карьере и в жизни было много разного. Я думаю, каждый принимал спорные решения, будь то теннис, работа, жизнь, отношения. Мы все принимали спорные решения, никто не идеален.

Не мне судить о чьем-то поведении. Но в то же время, да, он молодой парень, подает надежды, и я думаю, что он привлечет много внимания.

Я не был лучшим примером для подражания за время выступлений в туре, и порой мне кажется, что я им и не являюсь. Порой я думаю, что подаю отличный пример. Как все знают, он взял на себя ответственность. Он знает, что это неправильно. Я не представляю, чтобы он в такой ситуации просто всех бы послал.

Я тоже считаю, что это неправильно. Разумеется, это неправильно, но не думаю, что он хотел причинить кому-то вред.

Так что нужно поддерживать и опекать таких игроков. Он невероятно талантливый, нестандартный игрок. Он моя полная противоположность на корте, за ним очень странно наблюдать, но он крутой.

Не знаю, такое случается. Я не говорю, что это нормально, но я думаю, он знает, что это неправильно. Не представляю, что он сделает так еще раз, если честно».

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