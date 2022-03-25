Кория о том, что Бруксби попал ракеткой в болбоя: «Если бы так сделал кто-то из Латинской Америки, его бы дисквалифицировали на три месяца»

Теги происшествия ATP Miami Open Федерико Кория Дженсон Бруксби Теннис

Аргентинец Федерико Кория прокомментировал то, что Дженсона Бруксби не сняли с их матча, хотя он попал ракеткой в болбоя.

«В правилах есть лазейки. Я не думаю, что должна учитываться сила удара. А Бруксби к тому же бросал ракетку второй раз – когда я выиграл первый сет, он тоже ее бросил, и она пролетела неподалеку от меня.

ATP нужно пересмотреть правила. Я считаю, что если мы хотим, чтобы в спорте был полный порядок, его нужно было снимать.

И я думаю, что если бы так сделал я или кто-то другой из Латинской Америки, нас бы дисквалифицировали на три месяца».

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